El humo se eleva después de un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel a un depósito de petróleo en el noreste de Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Israel atacó esta noche cuatro instalaciones de petróleo en Teherán. EFE/Jaime Leon / Jaime León / EFE

Luis Fernando Crespo



Si la IA es solo suma de conocimientos humanos, si han conseguido acumular datos hasta el infinito y más allá y son capaces de codificarlos para tener la mejor información respecto a cualquier problema humano, estando en las mejores condiciones para elegir la mejor solución posible, ¿qué diablos hacemos metidos en este berenjenal?

Yo creo que todo es una enorme mentira, para abusar de la fuerza bruta legitimándola como Inteligencia Absoluta (IA). Así nos ha vendido Netanyahu el asesinato de Alí Jamenei y otros 47 dirigentes iraníes como un éxito exquisito de su inteligencia militar, capaz de introducirse en los sistemas de comunicación de Irán sin ser detectados durante años, lo que les ha capacitado para llevar a cabo esta “razzia” para eliminación física del oponente, en un solo bombardeo a plena luz del día, despreciando a los asesinados como ignorantes incapaces de defenderse, pese a estar avisados desde el 15 junio de 2025, cuando Trump, con la ayuda de Claude, el robot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa norteamericana Anthropic, señaló al ayatolá de los chiitas como un “blanco fácil”.

Estos dos lideres occidentales y electos han cumplido sus promesas electorales y satisfecho sus deseos personales, han cometido como el crimen perfecto garantizándose la impunidad previa y posteriormente a la acción humana más execrable como es el asesinato de sus semejantes. ¿Quiénes asumen esta explicación y se ponen de su lado? ¿Cómo lo explican a su opinión pública? ¿Están, Feijóo y Abascal, en condiciones de hacerlo?

A mí me parece mejor la explicación de Sánchez, esta guerra no nos gusta, por ilegal y por ser contraria a la Carta de Naciones Unidas. Nos gusta más la cultura de paz y entendimiento entre los pueblos. Y punto.