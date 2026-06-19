"Mi experiencia me dice que Cuba gana tiempo mientras espera que Trump acabe su mandato"

Taules buides en un restaurant de La Habana Vieja, dimarts. | PABLO PORCIUNCULA / AFP

Antonio Pujol



Trump amenaza tomar amistosamente Cuba. Violentamente, el éxodo desestabilizaría EEUU. El presidente Díaz-Canel, acuciado también por crecientes protestas, anuncia reformas, drásticas, en un sistema comunista: los municipios gestionarán sus ingresos en divisas y aprobaran empresas privadas. Autorizar a los cubanos residentes en el exterior invertir en Cuba, ejecutando operaciones de comercio exterior. Eliminar la libreta de abastecimiento.

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GAESA, la sociedad anónima mercantil propiedad del Ejército, operará con criterios propios, diseñando su política salarial y participando directamente en el sistema cambiario (compra y venta de moneda extranjera). Apertura del sector inmobiliario (venta y compra de inmuebles por privados sin participación del Estado). Flexibilizar la entrega de tierras de cultivo ociosas.

Hasta su aprobación por la Asamblea Nacional, no conoceremos la letra pequeña ni el reglamento. La seguridad jurídica es crucial, algo en lo que nadie puede confiar con el régimen actual. Sin un cambio real, casi nadie va invertir. Viví la expropiación de toda empresa privada, incluso la personal. Después de una campaña para depositar ahorros en el banco, se sustituyó el dinero oficial por nuevos billetes y monedas, limitando la cantidad por persona. La norma, en Cuba, es la arbitrariedad.

Estudié Economía de Empresa y trabajé hasta 1969 (Sector Privado y Estatal). Viví el periodo de Che Guevara, ministro de Industria, que intentó mejorar la gestión y el control de los medios productivos, copiando los sistemas de las exmultinacionales norteamericanas: fracasó. Mi experiencia personal desde la instauración del régimen y la información que me llega, pese a que llevo 54 años fuera, me dice que buscan ganar tiempo con la esperanza de que Trump termine su mandato y vengan nuevos aires. La estrategia grabada a fuego por Fidel es resistir. En su última etapa, un periodista extranjero le pregunto cuál era su mayor logro, y le respondió: "Estar vivo".