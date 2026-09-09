"Las expectativas deben ser posibles"

El estoicismo: ¿solo una moda o una filosofía de vida?

José Melero



No podemos vivir sin expectativas, que al cumplirse nos conducen a la felicidad. Nuestras expectativas deben ser posibles, sin esperar conseguir aquellas que son muy difíciles, para evitar sufrir decepciones que nos produzcan un gran malestar emocional. Si nuestras expectativas son posibles, las decepciones por no conseguirlas pueden superarse. Para eso, hay que hacer un esfuerzo para relativizar esas situaciones y evitar disgustarnos.

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¡Qué gran verdad es que gran parte de nuestra felicidad depende de nosotros, de cómo pensemos y de lo que decidimos hacer!

No es recomendable, por tanto, esforzarse en algo que no podemos conseguir y centrarnos en lo que sí podemos conseguir o que tiene altas probabilidades de conseguirlo.

Cuando se trata de expectativas sobre el comportamiento de los demás hacia nosotros, no es saludable esperar que siempre se cumplan porque, como decían los filósofos estoicos: “Algunas cosas dependen de nosotros y otras no” (Epicteto). Por ejemplo, no podemos controlar lo que deciden los demás, pero sí lo que decidamos nosotros.