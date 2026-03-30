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"Sin el trabajo invisible de los que estamos detrás, el éxito turístico no sería el mismo"
Archivo - Camareros sirven en una terraza / EUROPA PRESS - Archivo
María Fernanda Salazar
Tras más de cuatro años trabajando en restauración y ahora en el sector hotelero en Barcelona, resulta difícil identificarse con la imagen de prosperidad que se asocia al turismo. Desde dentro, ese éxito tiene otra lectura: jornadas exigentes; presión constante; turnos partidos; siete días consecutivos de trabajo en temporada alta y la responsabilidad de ofrecer siempre la mejor versión, incluso cuando los recursos son limitados.
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El discurso público pone el acento en los beneficios económicos, pero deja en segundo plano a quienes sostienen esa actividad. La falta de estabilidad, los horarios irregulares y el cansancio acumulado son elementos habituales en un sector que, sin embargo, se presenta como ejemplo de crecimiento. Esta desconexión entre cifras y realidad merece, como mínimo, una reflexión.
Quizá el verdadero indicador de éxito no debería medirse únicamente en número de visitantes o ingresos, sino en la calidad de las condiciones laborales que existen detrás. Porque sin ese trabajo invisible, el turismo simplemente no funcionaría.
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