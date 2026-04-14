"El callejón sin salida de Irán"
Claudio Chicano Soutomaior (Pontevedra)
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026. / JIM WATSON / AFP
Miguel Fernández-Palacios Gordon
Al narcisista Trump no se le recordará como pacificador, sino como arquitecto del caos. Su legado es una clase magistral de desprecio al derecho internacional y al orden jurídico interno, así como de retórica incendiaria y de degradación deliberada de normas democráticas básicas que no caben en un tuit de madrugada. Con la sutileza de un elefante en una cristalería diplomática, sustituyó el derecho internacional por la lógica del chantaje, recordándonos a todos que la ley es solo un incordio si llevas mucho maquillaje naranja.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El clímax de su patriotismo fue el 6 de enero de 2021, cuando decidió que la transferencia pacífica del poder era un concepto demasiado aburrido. Tras alimentar el bulo del fraude con la insistencia de un autócrata ofendido, observó como el Capitolio era asaltado, logrando lo que ninguna potencia extranjera consiguió: que la democracia estadounidense pareciera un mal episodio de telerrealidad. Si existiera un Nobel al Caos, Trump lo ganaría por aclamación, aunque probablemente luego bombardearía al comité por no darle también el de la Paz.
Donde la ley exige respeto, él practica vulneración; donde la diplomacia exige prudencia, él impone guerra; donde hace falta un presidente, él es el payaso del reino.
Participaciones de loslectores
Claudio Chicano Soutomaior (Pontevedra)
Maria Beatriz Afonso Escaldes-Engordany (Andorra)
Eva Gómez L'Hospitalet de Llobregat
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Félix Pérez El Prat de Llobregat
Másdebates
El debate