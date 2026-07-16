"Lo excepcional de los trenes es que vayan a la hora"

Estació AVE Figueres-Vilafant / Santi Coll / EMP

Eugenia Sebastià



Son las 18.57 horas y justo arranca en Sants el tren Avant 34153 dirección Figueres-Vilafant, que según el horario previsto partía a las 18.29 horas. En ningún momento se dice que el tren va con retraso, nos mantienen dentro del tren sin cobertura y sin decirnos cuál es la incidencia: si el robo de clable, el cambio de mercancias, que el piloto está echando la siesta... Nada.

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El tren de esta mañana, el que sale de Girona ciudad a las 8.09 horas en dirección a Barcelona, ha salido puntual. Me he puesto contenta..., hasta que hemos llegado a las 9.08 horas a Sants. Al llegar, reviso el billete de compra, en mi caso abono, y veo que pone que el trayecto es de 41 minutos. Pero la realidad es que ha sido de 60. Llegaré tarde a la oficina, otra vez.

Y así cada día. Los retrasos de 10 minutos ya los habíamos asumido hace dos años con la construcción de la Sagrera, pero las incidencias e impuntualidades impunes de este último año desde el accidente de Adamuz son insultantes. Cada día y cualquier tren. ¡Lo excepcional es que vayan a la hora!. ¡Y hablo del servicio Ave Avant!, no quiero mencionar Media Distancia y Rodalies.

El trato que recibimos es humillante, las consecuencias a nivel laboral y familiar que esto supone. Llegar tarde, no poder organizar nada, descansar menos. Solo pido a los periodistas y lectores que hagan ruido, que publiquen y condenen al Gobierno y oposición, tanto estatal como autónomico, por su incompetencia, unos por acción y otros por omisión. Y en particular al catalán, que con la carga impositiva que soportamos no es aceptable que no tengamos un buen servicio.

Que yo sepa, el Gobierno autonómico está para mejorar el servicio al ciudadano de su región, no para entorpecerlo. En fin, no me cabe en la cabeza que nadie haga nada y sigamos igual, pagando y callando, y sufriendo "accidentes".