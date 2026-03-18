"És exagerat el tancament de tots els accessos a Collserola"
La pluja s’alia amb Mossos i Guàrdia Urbana en el primer cap de setmana de tancament de Collserola per Barcelona / Àlex Recolons
Francesc Ballesté
Els nostres polítics han prohibit gaudir de Collserola 'sine die' a tota l’àrea metropolitana (uns tres milions de persones). Aquests polítics són els que quan eren joves anaven cridant: "Llibertat i autonomia" o "Prohibit prohibir". Però a la pandèmia van descobrir el gust del poder de prohibir, i com que és tan addictiu, s'hi han enganxat, fins i tot ara que la malaltia aquesta no afecta als humans.
Poc els importa ara la "llibertat i autonomia" de la persona. La desproporció entre el nombre d’animals (uns centenars) i de persones (milions) afectades per la mesura mostra per sí mateixa la seva ineficiència. L’excusa de què el virus s’enganxa a la bota de muntanya i es pot propagar fora de la serra és tan ridícula com ho va ser en el seu dia allò de les "bombolles familiars" o els "límits comarcals", mesures de les que Espanya, i tota Europa, encara se n'estan rient.
Convindria actualitzar els antics acudits de Lepe pels de polítics catalans perquè la ridiculesa ha canviat d’amos.
