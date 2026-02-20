.com .cat
"Evitar alargar las bajas laborales fomenta la deshumanización de la profesión médica"

Barcelona 09/12/2025 Sociedad. La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar. Sala de espera urgencias Hospital de Sant Pau saturada de pacientes con infecciones respiratorias. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Teresa Garzón

Como si de un partido de fútbol se tratase, donde a veces se incentiva a los jugadores para que pongan todo de su parte y tengan una motivación más para ganar el partido, el Departament de Salut ha anunciado sin tapujos que pretende aprobar un «incentivo» para los centros de salud donde sus profesionales acorten, o no alarguen más de la cuenta, la duración óptima de las incapacidades temporales (IT) que prescribimos a nuestros usuarios por temas osteomusculares o de salud mental.

El problema es que nosotros no jugamos con una pelota sino que tratamos con personas con toda la complejidad y versatilidad que ello supone y que eso que se vende como un «incentivo» no deja de ser una medida punitiva y poco ética que enmascara muchos otros problemas asociados a esas incapacidades temporales que ya no dependen de nosotros, pero que está ligado a las bajas por estos motivos: precariedad laboral; algias desencadenadas por movimientos repetidos y mal regulados que deberían ser incapacidades por enfermedad laboral, no común y que las mutuas no contemplan; listas de espera vergonzosas para realizar pruebas diagnósticas y/o visitas con otros especialistas; problemáticas sociales diversas de difícil manejo y que condicionan ese estado de salud; una sociedad cada vez menos tolerante a la frustración o la creciente medicalización de la vida.

El fisiólogo francés Claude Bernard decía: "No hay enfermedades, sino enfermos" y ese enfoque individual que aumenta nuestra calidad asistencial influye también en la gestión que hacemos de las incapacidades temporales y en mi opinión, la medida propuesta lo único que fomenta es la deshumanización de nuestra profesión

