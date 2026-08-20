"Proteger la verdad ante la perversión del odio"

Decenas de miles de personas se manifiestan en Londres contra la extrema derecha

Miguel Rabadan Soriano



En respuesta a la carta de Victoriano Sánchez, le contestaré que Europa, efectivamente, tiene miedo. Miedo a que grupos de extrema derecha, racistas y xenófobos extiendan su mensaje de odio, con la fórmula ya muy bien conocida de buscar culpables a la crisis que se vive en nuestro continente. Culpables, preferentemente, que sean de otras razas y religiones, de personas que viven su sexualidad de forma diferente o de mujeres que cada día se empoderan más y bien que hacen.

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Europa tiene miedo a que la historia se repita. Los atentados que ocurrieron en Barcelona, por citar el de la carta, efectivamente fueron perpetrados por criminales terroristas islamistas, que no musulmanes. El islam es una religión, los musulmanes sus seguidores y los islamistas son personas que utilizan sus creencias con fines políticos y muchas veces utilizan el arma del terror.

Por eso, en los discursos no se refieren a la etnia, religión o cultura de los terroristas, para no criminalizar a todo un colectivo. Ser 'woke' significa tener un respeto por las personas y defender sus derechos fundamentales. La corrección política, en nuestros días, es muy necesaria, ante los discursos incendiarios de la extrema derecha, no es un intento de ocultar la verdad, más bien es proteger la verdad de la perversión del odio.