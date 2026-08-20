Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Proteger la verdad ante la perversión del odio"
Decenas de miles de personas se manifiestan en Londres contra la extrema derecha
Miguel Rabadan Soriano
En respuesta a la carta de Victoriano Sánchez, le contestaré que Europa, efectivamente, tiene miedo. Miedo a que grupos de extrema derecha, racistas y xenófobos extiendan su mensaje de odio, con la fórmula ya muy bien conocida de buscar culpables a la crisis que se vive en nuestro continente. Culpables, preferentemente, que sean de otras razas y religiones, de personas que viven su sexualidad de forma diferente o de mujeres que cada día se empoderan más y bien que hacen.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Europa tiene miedo a que la historia se repita. Los atentados que ocurrieron en Barcelona, por citar el de la carta, efectivamente fueron perpetrados por criminales terroristas islamistas, que no musulmanes. El islam es una religión, los musulmanes sus seguidores y los islamistas son personas que utilizan sus creencias con fines políticos y muchas veces utilizan el arma del terror.
Por eso, en los discursos no se refieren a la etnia, religión o cultura de los terroristas, para no criminalizar a todo un colectivo. Ser 'woke' significa tener un respeto por las personas y defender sus derechos fundamentales. La corrección política, en nuestros días, es muy necesaria, ante los discursos incendiarios de la extrema derecha, no es un intento de ocultar la verdad, más bien es proteger la verdad de la perversión del odio.
Participaciones de loslectores
"AXA rechaza asumir los daños ocasionados"
Charlotte Freytes Fonseca Sant Cugat del Vallés
"El miedo que recorre Europa"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
"Un incentiu per tenir fills"
Josep Balaguer Castelldefels
"Almaraz no se cierra"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Incendios forestales El incendio de Huesca apunta a su estabilización este jueves tras el regreso de casi 600 vecinos desalojados
- Terremoto El "enjambre" de Granada, las causas de los terremotos y cuándo acabarán: "Puede haber centenares e igual se siente un 10%"
- En Asturias El pueblo de menos de 6.000 habitantes que registra colas kilométricas en verano por sus helados
- Tribunales El fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande, condenado a cadena perpetua
- Al minuto Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora de la condena y el próximo veredicto del Tribunal en Tailandia