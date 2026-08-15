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"FIFA, ética a demanda"
Infantino y Trump sostienen el trofeo de la Copa del Mundo.
Luis Fernando Crespo Zorita
La corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (1904), desde que Havelange (1974/1998) la convirtió en una empresa comercial, ha sido sistemática y funcional. Se ha producido sin la presencia de la inteligencia y de la voluntad de los tres presidentes implicados, (Havelange, Blatter e Infantino), sin esfuerzo, casi apaciblemente, les ha bastado con presentarse y asumirse como engranajes del fútbol mundial, estando además satisfechos de ser sus mejores piezas, pues han extendido la influencia de la organización.
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Gracias a ellos la industria del fútbol ha servido para blanquear las dictaduras y los gobiernos contrarios al respeto de los derechos humanos. Havelange fue presidente honorario de la FIFA hasta que dimitió en 2013; Blatter dimitió solo después de ser reelegido para su último mandato en 2015. Ambos forzados por la propia FIFA, agobiada por las evidencias de corruptelas y arbitrariedades, y cuando ya no eran útiles como reclamo mediático.
Infantino, bajo la jaima de Al Bayt y en los palacios de Riad, dió continuidad al negocio. Pero el pasado 10 de agosto, los presidentes de tres de las federaciones constitutivas de la FIFA: AFC, Concacaf y Uefa, aseguran que la propuesta de Infantino, para especular con los derechos del futbol asociación, suponía un “error de juicio” y abuso de confianza.
Infantino ha banalizado la corrupción que protagoniza sin aberrar de su propia conciencia, cree que controla el proceso completo, sintiéndose invulnerable por su pericia para conjurar los riesgos, porque las consecuencias son intrascendentes, o porque no hay víctimas identificables y, además, al ser descubierto, se presenta como uno de los miembros más valiosos del grupo, que no puede ser objeto de juicio o crítica por otros, que son inferiores. Los más débiles solo somos meros espectadores, hinchas incondicionales de nuestros colores que todo lo tapan.
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