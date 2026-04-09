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"Estudiar la metodología de la investigación debe primarse desde bachillerato"
Alumnos de bachillerato atendiendo a un profesor en el aula. / Madrid/Valladolid| GAES
Alejandro Sanvisens
Insto a los responsables de la política educativa a que hagan caso al ilustre comparativista Pere Rosselló y prioricen ya, desde el bachillerato, el estudio de la metodología de la investigación como eje vertebral del currículum. Para ello urge eliminar del bachillerato el lastre de las optativas y del trabajo de investigación e introducir la asignatura de metodología de la investigación, donde se enseñe a plantear preguntas, documentarse, observar, diseñar experimentos, tomar muestras, formular hipótesis, interpretar los datos, realizar encuestas, razonar y sacar conclusiones.
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Para ello ya existe un libro pionero titulado 'Introducción a la metodología de la investigación en todos sus campos', lleno de anécdotas y de ejercicios resueltos, que sirve para el bachillerato y también para la Formación Profesional y los estudios superiores.
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