"Estic fart que a Barcelona molt poca gent em parli o em respongui en català"

Un camarero atiende a unos clientes en una terraza de la Plaça Reial de Barcelona, este mes de junio. / Ferran Nadeu / EPC

Joan Soldevila

Estic molt fart que en la meva pròpia ciutat, Barcelona, em parlin o em respongui molt poca gent en català -em refereixo a comerços, serveis públics, organismes...,- i, en moltes ocasions, ni tan sols m'entenguin ni es molestin a intentar-ho. Puc comprendre moltes coses però no entenc que hi hagi gent que visqui aquí als quals el català els importa un rave.

També hi ha gent que porta molt temps vivint aquí i no han fet el més mínim esforç per aprendre el català i bastants que s'enfaden si no els parles exclusivament en castellà ("espanyol", diuen ells ). Si a això li afegim el poc interès del Govern català per millorar la situació, no m'estranya que hi hagi partits radicals que facin l'agost.

