"He decidit no esquivar els grups de 'guiris'"

Grupos de turistas delante de una tienda de souvenirs situada frente a la Sagrada Familia de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Antònia Valls

Camino pel meu barri, la meva ciutat, per fer 'recados', com ja deia la meva àvia. En aquestes passejades, ja fa un temps vaig decidir anar pel mig dels carrers, i no apartar-me als vorals cada vegada que em creuava amb un d’aquells grups infinits de turistes, tots seguint al guia amb el micro i amb un paraigua despuntant, no fos cas que alguna d’aquelles persones es perdi del ramat.

Ja quan els observo venint, em quedo pel meu camí, i veig com el grup s’obre davant meu. Algunes persones miren sorpreses, altres ni se n’adonen i xoquen en contra meu, mentre continuo caminant, sense desviar-me.

En el meu petit acte de rebel·lia, que pot llegir-se com simple mala educació de no deixar pas al grup, fantasejo en poder aconseguir el que tantes altres veïnes estan lluitant: poder tornar a tenir una Barcelona per les veïnes.

