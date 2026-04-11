Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Esplugues, ahora sí: demuestra tu arte"
L’exterior de la Casa Taller Corberó a Esplugues de Llobregat. | JORDI COTRINA
Víctor Andrada
En relación con el reciente artículo de EL PERIÓDICO sobre la transformación de la Casa Taller Corberó en un nuevo ‘hub’ cultural en Esplugues de Llobregat, como ciudadano de Esplugues, nacido en este municipio, y como artista dedicado al modelaje, la interpretación y la comunicación, considero que esta noticia es motivo de gran entusiasmo.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Durante años, este espacio ha sido una pieza cultural increíblemente valiosa, pero también profundamente desaprovechada. Resulta sorprendente que no solo personas de fuera de Esplugues sino incluso muchos vecinos del propio municipio, apenas conozcan su existencia o no hayan tenido la oportunidad de acceder a él. Esto ha supuesto una pérdida importante para la identidad cultural local.
La iniciativa de recuperar su esencia original y abrirlo como un espacio vivo me parece fundamental. Bien gestionado, este enclave podría convertirse en un gran atractivo turístico y cultural, dotando a Esplugues de un valor diferencial que generaría numerosos y diversos beneficios, tanto a nivel artístico como económico y social.
En definitiva, celebro este proyecto y espero que marque un antes y un después en la forma en que valoramos y compartimos nuestro patrimonio.
Participaciones de loslectores
"Aparcar correctamente no es una opción sino una responsabilidad"
Mónica Giner Borriana (Valencia)
"Es triste cuando descubres que una amistad no era lo que parecía"
Vanessa Cano Esplugues de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Suceso Declarado un incendio en el reactor de la empresa Euromed en Mollet del Vallès
- FÚTBOL Barça-Espanyol: el derbi antes que la Champions
- BALONCESTO Tapón de Vrankovic a Montero, 30 años de uno de los mayores escándalos del baloncesto: "El campeón moral no tiene copa"
- Entrevista Gore Verbinski: "Me parece aberrante que usemos la IA para contar historias o crear música"
- Elecciones en Hungría Abascal arriesga parte de su capital político en las elecciones donde Orbán se juega su futuro