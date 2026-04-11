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"Esplugues, ahora sí: demuestra tu arte"

L’exterior de la Casa Taller Corberó a Esplugues de Llobregat. | JORDI COTRINA

L’exterior de la Casa Taller Corberó a Esplugues de Llobregat. | JORDI COTRINA

Víctor Andrada

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En relación con el reciente artículo de EL PERIÓDICO sobre la transformación de la Casa Taller Corberó en un nuevo ‘hub’ cultural en Esplugues de Llobregat, como ciudadano de Esplugues, nacido en este municipio, y como artista dedicado al modelaje, la interpretación y la comunicación, considero que esta noticia es motivo de gran entusiasmo.

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Durante años, este espacio ha sido una pieza cultural increíblemente valiosa, pero también profundamente desaprovechada. Resulta sorprendente que no solo personas de fuera de Esplugues sino incluso muchos vecinos del propio municipio, apenas conozcan su existencia o no hayan tenido la oportunidad de acceder a él. Esto ha supuesto una pérdida importante para la identidad cultural local.

La iniciativa de recuperar su esencia original y abrirlo como un espacio vivo me parece fundamental. Bien gestionado, este enclave podría convertirse en un gran atractivo turístico y cultural, dotando a Esplugues de un valor diferencial que generaría numerosos y diversos beneficios, tanto a nivel artístico como económico y social.

En definitiva, celebro este proyecto y espero que marque un antes y un después en la forma en que valoramos y compartimos nuestro patrimonio.

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