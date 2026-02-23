.com .cat
"Fa quatre anys que espero resposta de l'ajuntament per una reclamació"

Una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona

Paquita Esteve

Fa quatre anys que vaig tramitar una reclamació a l'Ajuntament de Barcelona per una caiguda al carrer. Durant tot aquest temps només em donen llargues i mai puc avançar per solucionar el tema. He presentat diferents instàncies, he contactat amb el Síndic de Greuges, i no hi ha manera. Ara fa 10 dies, vaig demanar cita per presentar una nova instància a l'ajuntament i dues hores abans vaig rebre un missatge que deia que "per causes excepcionals" em cancel·laven la cita.

Cap problema. Torno a demanar nova cita i quan em presento a l'ajuntament em diuen que s'ha cancel·lat la cita. M'havien enviat un missatge 50 minuts abans, quan jo ja estava de camí. Em vaig enfadar i els vaig dir que ja estava bé, que ja m'ho havien fet dues vegades, que què passava? Aleshores em van reconèixer que estaven de vaga.

Jo respecto el dret a la vaga però no que no em donin cita. Tinc una situació familiar complicada i necessito ajuda per poder anar a les oficines municipals. Què està passant últimament en aquest país, que jo considerava modèlic? Tot se'n va a norris? Els ciutadans hem de pagar sempre els plats trencats de la mala organització, males praxis, etc. de totes les institucions públiques?

Sisplau, demano ajuda i comprensió.

