Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Fa quatre anys que espero resposta de l'ajuntament per una reclamació"
Una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona / Ajuntament de Barcelona
Paquita Esteve
Fa quatre anys que vaig tramitar una reclamació a l'Ajuntament de Barcelona per una caiguda al carrer. Durant tot aquest temps només em donen llargues i mai puc avançar per solucionar el tema. He presentat diferents instàncies, he contactat amb el Síndic de Greuges, i no hi ha manera. Ara fa 10 dies, vaig demanar cita per presentar una nova instància a l'ajuntament i dues hores abans vaig rebre un missatge que deia que "per causes excepcionals" em cancel·laven la cita.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Cap problema. Torno a demanar nova cita i quan em presento a l'ajuntament em diuen que s'ha cancel·lat la cita. M'havien enviat un missatge 50 minuts abans, quan jo ja estava de camí. Em vaig enfadar i els vaig dir que ja estava bé, que ja m'ho havien fet dues vegades, que què passava? Aleshores em van reconèixer que estaven de vaga.
Jo respecto el dret a la vaga però no que no em donin cita. Tinc una situació familiar complicada i necessito ajuda per poder anar a les oficines municipals. Què està passant últimament en aquest país, que jo considerava modèlic? Tot se'n va a norris? Els ciutadans hem de pagar sempre els plats trencats de la mala organització, males praxis, etc. de totes les institucions públiques?
Sisplau, demano ajuda i comprensió.
Participaciones de loslectores
"¿Qué inversión y compromiso real estamos dispuestos a asumir como sociedad?"
Víctor Nieto San Sebastián de Los Reyes (Madrid)
"Los galones no otorgan credibilidad policial a su portador"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"La T-16 limita a molts joves que viuen fora de la primera corona"
Ariane Martín Torrelles de Llobregat
"El mérito de Vox no es de sus dirigentes sino de sus compradores"
Pedro Serrano Antoñán del Valle (León)
Másdebates
El debate
- Repostería Noelia, propietaria de una pastelería: "Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola"
- Integrada en el día a día La IA cambia las reglas del juego en la universidad: "Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él"
- Pensiones exentas del IRPF La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- Frontera catalana Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
- Sábado 21 de febrero 2026 Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando
- Televisión y Mas ¿Dónde vemos los goles?
- Guerra en Ucrania El precio de la paz
- Consejos ¿Quieres dos puntos más del carnet de conducir? Te explicamos cómo conseguirlos
- TRIBUNALES Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral
- ENERGÍA Las renovables reclamarán al Gobierno compensaciones económicas si prorroga la central nuclear de Almaraz