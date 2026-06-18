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"A què esperen a posar límits al turisme?"

Turistas en Barcelona.

Turistas en Barcelona. / Manu Mitru / EPC

Cesca Barti 

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La xocolata és bona. L'alcohol, amb moderació, també. Però quan n'hi ha massa, els efectes són negatius. Amb el turisme passa exactament el mateix. L'augment constant de visitants i d'expatriats està encarint l'habitatge, saturant serveis i transformant pobles i ciutats fins al punt que molts residents ja no s'hi poden permetre viure.

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No es tracta de rebutjar ningú. Es tracta de posar límits i gestionar el creixement amb sentit comú. Si fa anys que veiem els problemes, la pregunta és ben simple: què estem esperant? Per què no s'apliquen mesures més estrictes? Perquè en qualsevol sistema, quan es perd l'equilibri, arriben les conseqüències. I això ja està passant.

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