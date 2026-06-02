Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Esperar l’autobús a Vilanova del Vallès pot acabar amb la salut"
Un autocar de la compañía Sagalés, en una imagen de archivo / Marina Vilanova
Núria Henrich
Avui, per portar una mica la contrària, no em queixaré de Rodalies Renfe -no per falta de ganes- sinó de Sagalés. Desconec el funcionament general de totes les línies, però la que és un escàndol és la 596. Val a dir que fa relativament poc que en faig ús. Sempre m’he traslladat amb moto a la feina, des del Vallès fins a Barcelona. Però desgraciadament, arran d’un accident, m'ha quedat com a seqüela el pànic a conduir.
I és per això que començo a experimentar el “meravellós” món del transport públic a Catalunya. I és que el dia que apareix puntual a la parada és motiu de festa. L’únic positiu de tot això és que has de passar tanta estona esperant i esperant que acabes fent relacions socials. Per exemple, hi ha un pobre home que em trobo sovint, que em va comentar que agafa el bus d’una hora abans per no arribar tard al seu destí. Perquè, aquesta és una altra: aquest bus passa cada hora, i al migdia a l’hora i mitja. Perdre’l pot ser motiu de suïcidi.
Si com a vilanoví vols anar fins a Granollers, la línia 596 és l’únic mitjà de transport públic que trobaràs. I ja no només has d’estar a l’expectativa de a quina hora es dignarà a passar, t'has d’esperar en una parada sense marquesina on no hi toca una gota d’ombra. En definitiva, no sóc metge, però prescric que esperar l’autobús a Vilanova del Vallès pot acabar amb la salut: mental (degut als corresponents nervis) i física (tan pots agafar una calorada com un refredat, xop per la pluja).
