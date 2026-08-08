"Esperando ver el tiquet de compra del ático de Chamberí"

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

César Carulla



La trama del ático en Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid es algo tan turbio que ni los más avispados detectives lograrán aclarar jamás. Para destapar un asunto de estas características es precisa una voluntad férrea de todos los actores con capacidad ejecutiva: política, medios, redes, justicia, asociaciones y fiscalía. El "que pueda hacer, que haga" ha funcionado y debe seguir funcionando.

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¿Por qué Manos Limpias no ha puesto ya la denuncia? Con la simple sospecha basta para que el Tribunal Superior declare culpable a quien se señale. Si no hay pruebas sólidas, hay indicios evidentes; si no existe el tiquet firmado por Ayuso, valdrá examinar sus WhatsApps, correos y llamadas desde que se presentó a las elecciones. Un examen minucioso en busca de cualquier indicio que evidencie que su inclinación por el lujo es un tic enfermizo que la impulsa a adquirir estos espacios por inercia, algo que explicaría su intención de trasladar su despacho a la finca en cuestión.

Esta forma de hacer justicia, prospectiva hasta el tuétano, está dando enormes beneficios; vemos caer a políticos y personajes como Cerdán, Koldo, Ábalos, todos los del 'procés', Begoña Gómez, David Sánchez, el Fiscal General o Zapatero, con una celeridad impresionante. Todos estamos encantados de comprobar que disponemos de una sociedad que denuncia activamente la corrupción y de un sistema judicial que amplía sus investigaciones, anteriormente sujetas a demasiados filtros que garantizaban derechos fundamentales.

Estamos esperando a leer los mensajes de Ayuso con su secretaria, su novio, su ex o su hermano. No entiendo cómo nos privan de algo tan suculento. Además, tirando del hilo se podría llegar a saber por qué organizó aquella criba para restringir el acceso de ancianos de residencias al hospital por el covid, total, igualmente se iban a morir. Aún recuerdo las imágenes de la presidenta desde un lujoso ático coordinando esas acciones tan necesarias en un momento tan delicado.