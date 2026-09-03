"España vaciada… de trenes"

"Muchos jueces y un solo policía"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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Suellacabras, Soria. 10.06.2026. Parque eólico en el término municipal / José Luis Roca / EPC
Joaquín Ortega Vicente
En marzo de 2025, Soria se quedó sin servicio de tren. Este mes de septiembre será el turno de Almería. Dos provincias españolas sin trenes y no parece que importe.
Entretodos
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La España vaciada se extiende con cada línea que se cierra, con cada servicio que se quita (aunque lo sustituyan con un caro, lento y contaminante autobús). Porque la gente no se va a vivir a un sitio, por hermoso que sea —por muchas iglesias románicas y Duero que haya, o desiertos unidos a costas recortadas de playas profundas— cuando tu conexión con el resto del mundo tarda más que un viaje de alta velocidad Madrid - Barcelona, ida y vuelta.
Ironías de la vida que un eclipse solar pase por estas provincias: tanto espacio para contemplar tal espectáculo, pero tan pocas oportunidades para ir a verlo.
Por cierto, ¿Almería es también "corredor Mediterráneo", o solo cuenta hasta Alicante?
Participaciones de loslectores
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Sebastián Romero Vilanova del Camí
Màrius Pla Carrera Barcelona
Sergio Gomez Barcelona
Roser Caño Valls Sta. Coloma De Gramenet
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
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