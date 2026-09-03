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"España vaciada… de trenes"

Suellacabras, Soria. 10.06.2026. Parque eólico en el término municipal

Suellacabras, Soria. 10.06.2026. Parque eólico en el término municipal / José Luis Roca / EPC

Joaquín Ortega Vicente

Joaquín Ortega Vicente

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En marzo de 2025, Soria se quedó sin servicio de tren. Este mes de septiembre será el turno de Almería. Dos provincias españolas sin trenes y no parece que importe.

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La España vaciada se extiende con cada línea que se cierra, con cada servicio que se quita (aunque lo sustituyan con un caro, lento y contaminante autobús). Porque la gente no se va a vivir a un sitio, por hermoso que sea —por muchas iglesias románicas y Duero que haya, o desiertos unidos a costas recortadas de playas profundas— cuando tu conexión con el resto del mundo tarda más que un viaje de alta velocidad Madrid - Barcelona, ida y vuelta.

Ironías de la vida que un eclipse solar pase por estas provincias: tanto espacio para contemplar tal espectáculo, pero tan pocas oportunidades para ir a verlo.

Por cierto, ¿Almería es también "corredor Mediterráneo", o solo cuenta hasta Alicante?

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