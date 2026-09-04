"España en su soledad"

Inmigrantes custodiados por las fuerzas de seguridad en Ceuta. / MARCOS MORENO / EP

Enrique López de Turiso



Es muy triste para España que en esta grave crisis migratoria de Ceuta no hayamos recibido aún una sola frase de apoyo europeo. Comprensible, hasta cierto punto, desde una derechización europea impulsada por los nacionalismos estatales, que hacen del fenómeno migratorio el catalizador que tanto escuece. No quiero ni pensar qué puede acaecer si Le Pen vence en las elecciones francesas del año que viene. Si el dueto Feijóo-Abascal alcanza la victoria electoral supuestamente acabará, en un plis plas, con todos los males destructivos que sus agoreros simpatizantes otorgan hoy a la España de Sánchez. En una España en la que lo partidista vence a los intereses nacionales. En la que nuestro dolor nacional es zarandeado por el sectarismo de unos pocos. Con una Europa que, más que ausente, nos da la espalda. Con el líder mundial enloquecido, que sustentado en el odio apunta a quien de él discrepa, aunque sea una necesidad vital y de justicia. El presidente no tiene a nadie que le escriba. Se me antoja que la encrucijada presente es lo peor que nos puede acaecer, ni desde luego su abordaje pasa por un enroque presidencial aislacionista. Sin embargo, no logro percibir que el horizonte posible tenga que apoyarse en un tipo que, ausente de proyecto, dispara como en una rosa de los vientos a todo cuanto se mueve. Creo que tener como representante a un exhibicionista de tono muscular, estilo Putin, que como él se sustenta en el engaño y la opresión, no conduce sino al abismo. ¿Qué hacer en esta tremenda tesitura? Tal vez la respuesta estribe en precipitar el ciclo electoral que nos hemos dado, del que harán buen uso quienes tienen por democracia la sola justificación de su alcance del poder, y nada más. Luego, Dios dirá.