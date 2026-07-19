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"España se merece ganar el Mundial"
Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / ALBERT PENA / EFE
Víctor Calvo
En estos momentos políticamente encarnecidos, si hay algo que nos une a todos, sin discusión, es la selección española de fútbol. Nos sentimos representados en la diversidad, el buen hacer y la nobleza de un equipo que ha conseguido alcanzar las mejores cotas de entendimiento, deportividad y admiración internacional.
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España se merece ganar el Mundial y demostrar, en Nueva York, a aquellos que nos tratan de insignificantes, que somos un gran país, tolerante, respetuoso y capaz de superar las adversidades con tesón, unión, deportividad y fortaleza.
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