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"España se merece ganar el Mundial"

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes.

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / ALBERT PENA / EFE

Víctor Calvo

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En estos momentos políticamente encarnecidos, si hay algo que nos une a todos, sin discusión, es la selección española de fútbol. Nos sentimos representados en la diversidad, el buen hacer y la nobleza de un equipo que ha conseguido alcanzar las mejores cotas de entendimiento, deportividad y admiración internacional.

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España se merece ganar el Mundial y demostrar, en Nueva York, a aquellos que nos tratan de insignificantes, que somos un gran país, tolerante, respetuoso y capaz de superar las adversidades con tesón, unión, deportividad y fortaleza.

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