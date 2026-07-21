"España conquista el mundo con fútbol y Argentina se pierde en la brusquedad"

España logró ante Argentina su segunda estrella / EFE

Màrius Folch



España se proclamó campeona del Mundial de fútbol 2026 después de imponerse a Argentina en una final marcada por el contraste entre dos maneras muy diferentes de afrontar el fútbol. Mientras el conjunto español ofreció una actuación excepcional, basada en el talento, el orden y el dominio del balón, los futbolistas argentinos respondieron con un juego impreciso, frustrado y excesivamente brusco.

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Desde los primeros minutos, España tomó el control del encuentro. La selección movió el balón con velocidad y criterio, ocupó los espacios con inteligencia y evitó caer en la precipitación propia de una final. Cada pase parecía formar parte de una idea colectiva. Los jugadores españoles no solamente mostraron calidad técnica, sino también serenidad para competir en el momento más importante del torneo.

Argentina, en cambio, nunca encontró comodidad sobre el terreno de juego. Superada por la circulación española, la selección sudamericana fue perdiendo claridad y recurrió cada vez con mayor frecuencia a las faltas, los choques innecesarios y las protestas. Su intensidad terminó convirtiéndose en brusquedad y su carácter competitivo dio paso a una frustración que perjudicó su propio rendimiento.

Los argentinos disputaron el partido con más tensión que precisión. Hubo entradas tardías, interrupciones constantes y acciones duras que impidieron que el encuentro tuviera continuidad. En lugar de buscar soluciones futbolísticas ante el dominio de España, el equipo trató de frenar al rival mediante el contacto físico. Esa actitud no consiguió cambiar el desarrollo de la final y terminó reflejando la impotencia de una selección incapaz de imponer su juego.

España no respondió a las provocaciones. Mantuvo la calma, siguió fiel a su estilo y comprendió que la mejor respuesta estaba en el balón. Esa madurez fue una de las claves de su victoria. El conjunto español supo competir sin renunciar a la belleza, defender sin abandonar el orden y atacar sin perder el equilibrio.