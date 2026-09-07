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"Espabile, presidente"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso. / José Luis Roca / EPC
Enrique López de Turiso
Presidente, lleva un mes pifiándola. Su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la crisis de Ceuta fue un enroque en su equívoco. Yerro conceptual insistiendo en que Marruecos no es un problema. Pifia en las formas, porque el desacierto es humano, pero la reacción ante él es lo que distingue a los buenos de los que no lo son. Algún día sabremos con más precisión hasta donde llegó Marruecos en su insolente actitud, cuando menos de no avisar a España, que dicho sea de paso es lo que nos exige en cualquier iniciativa española que le afecta por activa.
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Ya no tiene a nadie que le escriba, presidente. Se ha quedado solo y nos ha dejado a los pies de una oposición grosera, a la que se le olvidó el sentido de Estado hace ya más de ocho años. Que, impotente para alcanzar el Gobierno por su propio mérito, pretende desvirtuar al rival como solo procedimiento de lograr el poder. Se lo ha ganado a pulso, presidente. No es de recibo que fuera incapaz de no abortar tus vacaciones para hacer frente a la mayor crisisque atraviesa España en mucho tiempo. Pese a ello, me tiene en su defensa contra los impostores que asoman desde la extrema derecha para dar patadas al árbol caído que tanto odian.. Así que, presidente, o espabila rápido o se hundirá.
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¿Les importa Ceuta?
Miguel Rabadan Soriano Barcelona
"Marruecos a medio hacer"
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