"Se nos escurre el verano"

Los veranos pueden acabar siendo una permanente ola de calor en pocos años / Pixabay

Enrique López de Turiso



Se nos va escurriendo el verano entre la levedad y el sosiego. Días sin prisa y ese lento despertar. Un intento de exprimir las noches que queremos retener. Un dejarse llevar por la placidez. Un aferrarse a la calidez del aire que mece nuestro bienestar. Canciones que asociamos a cuanto pretendemos no eludir. Un dar gracias por la música. Cachitos de complacencia con la felicidad. Arraigo a minucias que nos suponen tanto. Un bailar pegados un ratito más. Un reencuentro esperado. Un mirar hacia atrás para hurgar entre los recuerdos. Cómo nos abrazamos a lo bueno transcurrido. Cuánto valoramos la gratuidad de la frescura y los aromas. Cómo nos aferramos a cosas simples que no apreciamos en lo cotidiano. Cuánto nos empapa el agua que deseamos. Cuánto nos merece lo sencillo. Qué sabroso es el silencio de la noche y el de los telediarios. Cuánto vale la lejanía del ruido con el que se nos machaca. Se nos va escurriendo el verano entre la levedad y el sosiego. Tal vez sea hermoso, además, ahora que vemos tan distante el volver a saborearlo.