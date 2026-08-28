"Se nos escurre el verano"

"Ancorats al franquisme"
Xavi Ventalló Barcelona
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Los veranos pueden acabar siendo una permanente ola de calor en pocos años / Pixabay
Enrique López de Turiso
Se nos va escurriendo el verano entre la levedad y el sosiego. Días sin prisa y ese lento despertar. Un intento de exprimir las noches que queremos retener. Un dejarse llevar por la placidez. Un aferrarse a la calidez del aire que mece nuestro bienestar. Canciones que asociamos a cuanto pretendemos no eludir. Un dar gracias por la música. Cachitos de complacencia con la felicidad. Arraigo a minucias que nos suponen tanto. Un bailar pegados un ratito más. Un reencuentro esperado. Un mirar hacia atrás para hurgar entre los recuerdos. Cómo nos abrazamos a lo bueno transcurrido. Cuánto valoramos la gratuidad de la frescura y los aromas. Cómo nos aferramos a cosas simples que no apreciamos en lo cotidiano. Cuánto nos empapa el agua que deseamos. Cuánto nos merece lo sencillo. Qué sabroso es el silencio de la noche y el de los telediarios. Cuánto vale la lejanía del ruido con el que se nos machaca. Se nos va escurriendo el verano entre la levedad y el sosiego. Tal vez sea hermoso, además, ahora que vemos tan distante el volver a saborearlo.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Participaciones de loslectores
Xavi Ventalló Barcelona
Sergio Gomez Barcelona
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Marc Guallar Garcia Barcelona
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate