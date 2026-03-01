Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Es hora de que la escultura de Goya encuentre un lugar fijo en nuestras calles"
10/02/2026 Una escultura gigante del Goya en los Jardinets de Gràcia de Barcelona. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA / EUROPA PRESS / Europa Press
Eduardo García
La feliz idea del Ayuntamiento de Barcelona de instalar una estatua con la efigie de Goya en la plaza de Can Fabra de Sant Andreu (así como supongo en otros lugares de la ciudad), ha despertado el interés de la ciudadanía. El éxito no solo se debe a la curiosidad, pues junto a él se reúnen o fotografían gentes de cualquier edad. Pedimos, necesitamos cultura en una ciudad, un país cada vez más huérfano de ella.
Y más, la de una figura nuestra pero universal. La del gran pintor, la de la conciencia nacional, la del verdadero humanismo, la del talento y la de una grandiosa obra y legado artístico. El busto nos lo recuerda. El genio aragonés no nos habla de cine. Todos lo sabemos. Su figura va mucho más allá que la de unos premios a la gloria de un gobierno tan autoritario como ineficaz. Su retrato de la endogamia, del cainismo, corrupción, de la cobardía, mezquindad y falta de liderazgo de quienes hundieron al pueblo español frente a la invasión, no son tan lejanos.
Cuitas entre los reyes padre e hijo. La asunción del poder por manos de un apuesto militar que terminó con marcas de males venéreos en su físico de gran seductor y eterno traidor. Su mando, sin que mediara ningún mérito ni triunfo en ninguna elección, solo veía traición y enemigos del progreso en cualquier opositor, sin olvidar nunca beneficio propios.
Mientras el país se hundía en la miseria, la ignorancia, la incapacidad y finalmente la guerra que él trajo, llegó el peor de los desastres. Su figura es la de un felón que solo sirvió para traernos, no únicamente la invasión francesa, sino la descomposición y la terrible reacción posterior absolutista. Justo olvido. Goya murió exiliado. Su obra es admirada en todo el mundo. Es hora de que esta escultura encuentre un lugar fijo en nuestras calles, honrarlo a él es justicia, dignidad, cultura de un pueblo decente, amante de la paz y del arte.
