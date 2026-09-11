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"La escuela pública"
Guillermo Moya Torres
La mayoría de los que hemos estudiado en los años 70-80, lo hicimos en aulas de entre 50 y 60 alumnos y con escasos medios. Lo que si teníamos era un profesorado con una gran vocación y espíritu de sacrificio por enseñarnos. Por eso, de esas aulas salieron médicos, abogados, arquitectos, etc... , tal y como lo pueden hacer hoy en día los actuales estudiantes.
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Actualmente, después de que el Gobierno haya manoseado la educación pública a su antojo, convirtiendo el esfuerzo en un lujo, vemos que el informe PISA refleja el hundimiento de la escuela pública a niveles jamás vistos.
Los factores son varios, aunque desde el Gobierno hayan tardado bien poco en atribuir toda la culpa a las "pantallas", nada se habla de lo relativamente fácil que es acceder a la carrera de Magisterio, donde suelen acabar universitarios con algo de vocación pero, sobre todo, aquellos que aspirando a una carrera superior, no obtuvieron la nota de corte y se conformaron con Magisterio.
Y esto se refleja en las escuelas, donde hay más adoctrinamiento que conocimiento. Donde no se premia la excelencia, sino que se trata de 'igualar' por abajo, para que todos 'pasen'.
Por eso no se entienden las huelgas que están dejando a los alumnos de la educación pública sin clases, perdiendo días lectivos, como si eso no fuera nada importante. ¿Donde está la vocación de los profesores y el interés por los niños?
Las excusas de las ratios y otras reivindicaciones añadidas son la distracción usada de cara a los padres, porque el verdadero interés de los huelguistas es el incremento de sus salarios.
Y no seré yo quien les impida reclamar mejoras salariales, pero es infumable que, pudiendo reclamar sus reivindicaciones durante todo el mes de julio, plantándose delante de la conselleria de Educació, hayan esperado al primer día de clase para organizar un colapso en Barcelona y otras ciudades de Catalunya.
Sinceramente no tienen excusa.
Participaciones de loslectores
"Promociones"
Emi Montoliu Ferran Sant Feliu de Llobregat
"Mucho texto, poca lectura"
Sergio Gomez Barcelona
"El primer día de huelga"
Estefanía Guilarte Barcelona
"Por"
Ana Ramírez Llaràs Lleida
"A río revuelto"
Martín Martínez Martínez Barcelona
"Quan el mal està fet"
S. Torres Olèrdola
"Las expectativas deben ser posibles"
José Melero Molins de Rei (Barcelona)
Másdebates
Fenómeno histórico
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