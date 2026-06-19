"Ya no sé redactar sin la ayuda de la IA"

Bar Química de Barcelona, donde se escriben cartas y las entregas a quien quieras, mientras tomas un vino o un coctel. 1 de junio de 2026. / Victòria Rovira / EPC

María Faura Claret



Hola, perdonad, me está costando escribir esta carta, pues me he propuesto no usar la IA. Qué raro se me hace pensar, tener que escribir, se me está olvidando ya. Me hace gracia que hace unos años la inteligencia artificial no existía y ahora no puedo vivir sin ella. Yo era de esas personas que perjuraba que nunca la utilizaría y que eso "atontaba a la gente".

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Y aquí estoy, meses después siendo una "atontada más" que tiene miedo de escribir porque no lo haré tan formal y estructurado como el ChatGPT. ¿Pero sabes qué? Que me da igual. Me da igual no conjugar los 20 tiempos verbales a la perfección, olvidarme del punto final cuando escribo un 'mail' o no ponerle 'bullet points' a todo lo que ejemplifico. Me da igual porque eso es lo que me hace humana.

Hecho tanto de menos la humanidad. El tener que preguntar incómodamente a ese compañero qué es lo que ha escrito porque no se entiende nada, el leer cosas que transmiten realidad y sentimientos, escuchar frases repletas de experiencia que acompaña la edad... Ahora ya solo quedan mensajes "perfectos" que no dicen nada pero intentan decirlo todo, publicaciones robóticas de Linkedin que solo buscan la excelencia, pero que han perdido lo que los hacía tan excelentes: la persona que hay detrás.