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"Escolarització pública i conciliació: un dret o un privilegi de pocs?"

Una escola bressol de Barcelona.

Una escola bressol de Barcelona. / Joan Cortadellas

Andrea Moral

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La conciliació familiar a Catalunya no és només difícil, a voltes es tracta d'una cursa d'obstacles burocràtica i discriminatòria. Com a mare de dues nenes, visc en primera persona les manques d'un sistema que deixa a moltes famílies fora de la xarxa pública i ens obliga a pagar l'escola i serveis privats. Una desafortunada situació mèdica greu -el meu marit va patir una mort sobtada ressucitada, amb consecuencia de DCA, dependència grau 1, discapacitat 68%- ens ha permès accedir una plaça pública per la meva filla petita a l'EBM El Tren de Fort Pienc, de Barcelona.

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Les EBM fan horari intensiu al setembre i al juliol. Per poder treballar (conciliar), moltes famílies necessitem el servei d'acollida de tarda. La meva sorpresa va ser majúscula quan des de l'AMPA i la direcció em van informar que, tot i que el servei sí existeix, està vetat als nous integrants i reservat exclusivament a antics alumnes de l'EBM. És a dir, qui ve de la privada (per tant, ja ha estat escolaritzat), encara que participi a l'AMPA (entitat que gestiona l'acollida) no hi té dret.

Després de consultes entre l'escola i l'empresa gestora del servei, se'm va respondre que es tractava d'un criteri "no escrit" de l'IMEB. En canvi, quan pregunto a l'IMEB, em confirmen per escrit que el criteri correcte permet l'accés a l'acollida si l'infant ja ha estat escolaritzat, independentment de si ha estat en un centre privat o públic.

No escric això només per la meva filla, que l'any vinent ja anirà a l'escola primària. Ho faig per denunciar un sistema que penalitza doblement les famílies que no van obtenir plaça pública a la primera: primer pagant més a la llar d'infants privada, i després sent discriminades en els serveis bàsics de conciliació un cop tenen la sort d'entrar al sistema públic.

Si volem una societat que cuidi la infància i fomenti la natalitat, l'educació pública de qualitat ha de ser un dret accessible per a tothom, no un privilegi reservat a un pocs.

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