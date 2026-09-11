"Escolarització pública i conciliació: un dret o un privilegi de pocs?"

"La escuela pública"
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
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Una escola bressol de Barcelona. / Joan Cortadellas
Andrea Moral
La conciliació familiar a Catalunya no és només difícil, a voltes es tracta d'una cursa d'obstacles burocràtica i discriminatòria. Com a mare de dues nenes, visc en primera persona les manques d'un sistema que deixa a moltes famílies fora de la xarxa pública i ens obliga a pagar l'escola i serveis privats. Una desafortunada situació mèdica greu -el meu marit va patir una mort sobtada ressucitada, amb consecuencia de DCA, dependència grau 1, discapacitat 68%- ens ha permès accedir una plaça pública per la meva filla petita a l'EBM El Tren de Fort Pienc, de Barcelona.
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Les EBM fan horari intensiu al setembre i al juliol. Per poder treballar (conciliar), moltes famílies necessitem el servei d'acollida de tarda. La meva sorpresa va ser majúscula quan des de l'AMPA i la direcció em van informar que, tot i que el servei sí existeix, està vetat als nous integrants i reservat exclusivament a antics alumnes de l'EBM. És a dir, qui ve de la privada (per tant, ja ha estat escolaritzat), encara que participi a l'AMPA (entitat que gestiona l'acollida) no hi té dret.
Després de consultes entre l'escola i l'empresa gestora del servei, se'm va respondre que es tractava d'un criteri "no escrit" de l'IMEB. En canvi, quan pregunto a l'IMEB, em confirmen per escrit que el criteri correcte permet l'accés a l'acollida si l'infant ja ha estat escolaritzat, independentment de si ha estat en un centre privat o públic.
No escric això només per la meva filla, que l'any vinent ja anirà a l'escola primària. Ho faig per denunciar un sistema que penalitza doblement les famílies que no van obtenir plaça pública a la primera: primer pagant més a la llar d'infants privada, i després sent discriminades en els serveis bàsics de conciliació un cop tenen la sort d'entrar al sistema públic.
Si volem una societat que cuidi la infància i fomenti la natalitat, l'educació pública de qualitat ha de ser un dret accessible per a tothom, no un privilegi reservat a un pocs.
Participaciones de loslectores
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
Emi Montoliu Ferran Sant Feliu de Llobregat
Sergio Gomez Barcelona
Estefanía Guilarte Barcelona
Ana Ramírez Llaràs Lleida
Martín Martínez Martínez Barcelona
S. Torres Olèrdola
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