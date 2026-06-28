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"El error de Sánchez ha sido darles tanto poder a Ábalos y Santos Cerdán"
José Luis Ábalos y Santos Cerdán / EPDATA
Antonio Pujol
Para el éxito de una película es clave la selección de actores. En una empresa mercantil, los colaboradores. En todo equipo, las personas que lo componen. El nacimiento de Pedro Sánchez como Secretario General del PSOE fue como una travesía por el desierto. Se enfrentó a la dirección, todavía bajo fuerte influencia de Felipe González.
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El PSOE estaba al límite de las cotas bajas, sus afiliados, simpatizantes y demás votantes del grupo de fluctuantes indecisos, decepcionados por sus decisiones en plena crisis económica de 2007, que repercutió crudamente en especial en la población de bajos ingresos y/o desempleados. Había perdido las últimas elecciones y decidió abstenerse para que Podemos y Ciudadanos no accedieran al gobierno, ni siquiera en coalición con el PP. Temían que el temido sorpaso se produjera y el hundimiento fuera mayor.
Pedro Sanchez creyó que la militancia más aguerrida y fiel al ideal de “izquierda progresista de inclinación socialdemócrata” no veía con buenos ojos la rendición que significaba facilitar el gobierno a su rival por antonomasia. Movido por su legítima ambición personal logró el apoyo necesario para tomar las riendas del PSOE.
Durante todo ese proceso recurrió a los que le ofrecieron apoyo, no sé si él los llamó o si Ábalos y Santos Cerdán se ofrecieron, el caso es que la secretaria de Organización es la que controla internamente el aparato. Ellos demostraron aptitud para cubrir esa plazas, que estaban desiertas o en contra. El claro error ha sido, sin conocer profundamente a estos colaboradores respecto a su moralidad y honradez, darles tanto poder o permitir que se lo tomaran como hábiles oportunistas (que siempre acechan los resquicios y las debilidades) para hacerse útiles, aspirando a hacerse imprescindibles.
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