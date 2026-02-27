.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Es un error, por parte de Feijóo, dar por derrotado a Pedro Sánchez"

Sánchez y Feijóo tienen su primer cara a cara del curso en medio de una creciente tensión

Sánchez y Feijóo tienen su primer cara a cara del curso en medio de una creciente tensión

César Carulla

0 Comentarios

Muchas veces se ha dado por vencido a Pedro Sánchez, y casi todos coinciden que en 2027 perderá en las generales en favor de un tándem PP-Vox. Pero aún queda un año y medio para eso. Por mucho que el PSOE esté 'palmando' en las autonómicas yo no anticiparía la caída de Sánchez (recuerden 2023). Para entender la estrategia de Sánchez hay que analizar su parte política (profesional) y su parte humana (personal).

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

En primer lugar, pienso que su estrategia política está puesta en manos de Salvador Illa, uno de sus posibles sucesores en un todavía alejado mañana. Si se tiene en cuenta que para noviembre de 2027 los gobiernos autonómicos gobernados por PP-Vox estarán en un escenario de durísima guerra interna, muy centrados en el tema de la seguridad (según dicte Vox: burka, MENAs...) y las cuestiones de género (ninguneando el machismo) de forma hiperbólica, sobre todo para contentar a Abascal (si es que quieren gobernar), dejaran a Illa la posibilidad de demostrar que, aunque sea de a poco, aumenta la seguridad en las calles (aprovechando la nueva ley que aprobaron a Junts).

El acceso a la vivienda (aplicando las limitaciones en el alquiler, regulando la especulación y aumentando la VPO), de forma autonómica resuelve la tensión con médicos y maestros; y de paso logra mejorar las listas de espera, daría suficientes argumentos a Sánchez para hacerse con todo el espacio de la izquierda a nivel nacional (aprovechando su desencanto y desfragmentación), sobre todo porque después de las generales tocan las autonómicas en Catalunya.

Por esa razón, y por la parte personal (el ataque furibundo a su familia por parte de PP) Sánchez hace fuerte a Abascal. Luego diremos que es Superman que resurge como ave fénix (nuevamente), pero no es más que la estupidez de un Feijóo incapaz de liderar sin injerencias internas. De ser así, el gobierno se lo darían de nuevo los nacionalistas, Puigdemont en la Generalitat e Illa de vicepresidente y sucesor natural.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Cita con las urnas Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  2. Arte La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración
  3. Investigación La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  4. Infraestructura energética Arrancan las obras para transformar el párking del Alcampo de Sant Boi en una macroplanta fotovoltaica
  5. Estrenos de series Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 2)': lo que el mundo necesita ahora es amor 