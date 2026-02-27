"Es un error, por parte de Feijóo, dar por derrotado a Pedro Sánchez"

Sánchez y Feijóo tienen su primer cara a cara del curso en medio de una creciente tensión

César Carulla



Muchas veces se ha dado por vencido a Pedro Sánchez, y casi todos coinciden que en 2027 perderá en las generales en favor de un tándem PP-Vox. Pero aún queda un año y medio para eso. Por mucho que el PSOE esté 'palmando' en las autonómicas yo no anticiparía la caída de Sánchez (recuerden 2023). Para entender la estrategia de Sánchez hay que analizar su parte política (profesional) y su parte humana (personal).

En primer lugar, pienso que su estrategia política está puesta en manos de Salvador Illa, uno de sus posibles sucesores en un todavía alejado mañana. Si se tiene en cuenta que para noviembre de 2027 los gobiernos autonómicos gobernados por PP-Vox estarán en un escenario de durísima guerra interna, muy centrados en el tema de la seguridad (según dicte Vox: burka, MENAs...) y las cuestiones de género (ninguneando el machismo) de forma hiperbólica, sobre todo para contentar a Abascal (si es que quieren gobernar), dejaran a Illa la posibilidad de demostrar que, aunque sea de a poco, aumenta la seguridad en las calles (aprovechando la nueva ley que aprobaron a Junts).

El acceso a la vivienda (aplicando las limitaciones en el alquiler, regulando la especulación y aumentando la VPO), de forma autonómica resuelve la tensión con médicos y maestros; y de paso logra mejorar las listas de espera, daría suficientes argumentos a Sánchez para hacerse con todo el espacio de la izquierda a nivel nacional (aprovechando su desencanto y desfragmentación), sobre todo porque después de las generales tocan las autonómicas en Catalunya.

Por esa razón, y por la parte personal (el ataque furibundo a su familia por parte de PP) Sánchez hace fuerte a Abascal. Luego diremos que es Superman que resurge como ave fénix (nuevamente), pero no es más que la estupidez de un Feijóo incapaz de liderar sin injerencias internas. De ser así, el gobierno se lo darían de nuevo los nacionalistas, Puigdemont en la Generalitat e Illa de vicepresidente y sucesor natural.