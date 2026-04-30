"Enviar els mossos als instituts és una 'Torrentada'"

Xerrada divulgativa d’una agent dels Mossos en una escola. | XAVIER PI / ACN

Núria Obiols



Que hi ha mancances importants a l’educació pública és un fet palpable i demostrat de fa anys. Múltiples han estat les protestes, les vagues i un llarg etcètera d’accions. Una de les mancances més flagrants és la de professorat, professionals de la pedagogia i psicologia, entre moltes altres qüestions vinculades a una llarguíssima desídia davant la flagrant segregació. El gueto ben aferrat a la nostra societat.

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El Govern, sensible a la situació, ha pres cartes en l’assumpte. I ha decidit enviar a la poli. Felicitats, és exactament la decisió que prendria el Torrente si fos 'presidente'. Les errades estructurals i classistes del passat i present es pretenen pal·liar amb 'Torrentades'. A les pelis americanes de les 'high-schools' conflictives, es veia com hi enviaven exmarines. Nosaltres, a la catalana, hi enviem els mossos.

Si no fos perquè és esgarrifosament cert, com a acudit podria tenir la seva gràcia. Fins i tot l’explicaria al meu alumnat de Pedagogia i Magisteri.