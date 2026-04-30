Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Enviar els mossos als instituts és una 'Torrentada'"
Xerrada divulgativa d’una agent dels Mossos en una escola. | XAVIER PI / ACN
Núria Obiols
Que hi ha mancances importants a l’educació pública és un fet palpable i demostrat de fa anys. Múltiples han estat les protestes, les vagues i un llarg etcètera d’accions. Una de les mancances més flagrants és la de professorat, professionals de la pedagogia i psicologia, entre moltes altres qüestions vinculades a una llarguíssima desídia davant la flagrant segregació. El gueto ben aferrat a la nostra societat.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El Govern, sensible a la situació, ha pres cartes en l’assumpte. I ha decidit enviar a la poli. Felicitats, és exactament la decisió que prendria el Torrente si fos 'presidente'. Les errades estructurals i classistes del passat i present es pretenen pal·liar amb 'Torrentades'. A les pelis americanes de les 'high-schools' conflictives, es veia com hi enviaven exmarines. Nosaltres, a la catalana, hi enviem els mossos.
Si no fos perquè és esgarrifosament cert, com a acudit podria tenir la seva gràcia. Fins i tot l’explicaria al meu alumnat de Pedagogia i Magisteri.
Participaciones de loslectores
"La corrupción política catalana a juicio"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
"Nadie quiere estar de baja y menos que lo criminalicen"
David Prada Sant Feliu de Llobregat
"¿Prioridad nacional?"
César Carulla SABADELL
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- El declive blanquiazul La agonía del Espanyol de Manolo: cinco citas en 21 días y un triunfo para evitar el tercer descenso en seis años
- Juicio en el Tribunal Supremo La estrategia de Aldama ante el Supremo: ser "nexo" con las constructoras y negar comisiones concretas por mascarillas
- DECRETO DE VIVIENDA Sumar sólo aceptará "el sapo" de las bonificaciones a caseros que propone el PSOE si va unido a la prórroga del alquiler
- EL APUNTE El orgasmo que no cesa
- Galardón en Cannes 'Yo siempre a veces', serie producida por Los Javis, premiada en Canneseries: "Es importante que el audiovisual haga cultura, no solo entretenimiento"