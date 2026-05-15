Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Más entrenadoras"

Marie-Louise Eta, en su partido de debut con el Union Berlín de la Bundesliga. / ODD ANDERSEN / AFP

Silvia Gurrea Gracia

Si en pleno 2026 seguimos hablando de la primera mujer en ocupar banquillo en un equipo masculino de élite, algo nos indica que aún queda mucha tela por cortar. Quizás es miedo al éxito o resistencia al cambio. Lo cierto es que debería vivirse como un proceso natural. El nombramiento de Marie-Louise Eta al frente del Unión Berlín no es una simple noticia deportiva: es todo un canto a la igualdad que pone en jaque estereotipos y proyecta un futuro más justo. Nos recuerda que el talento femenino sigue necesitando romper barreras.

Campeona de Europa y de la Champions como jugadora, Marie-Louise llega a dirigir en una liga europea tras una trayectoria impecable. Pero su caso evidencia la ausencia de mujeres entrenadoras, incluso en el fútbol femenino, donde ellas siguen siendo minoría. No por una falta de preparación, sino por falta de oportunidades claras.

Por este motivo deberíamos preguntarnos: ¿por qué siguen siendo una excepción? Y exigir al mundo del fútbol, tan dado a hablar de meritocracia, que empiece, de una vez, a aplicar su propio discurso.

