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"Cuesta creer que una entrada de esta magnitud en Ceuta sea casual"
Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). / Marcos Moreno - Europa Press
Mohamed Bussian
La situación que se está viviendo en Ceuta merece una reflexión seria y rigurosa, alejada tanto del alarmismo como de la indiferencia y los bulos. Para muchos, como es mi caso, esta realidad se siente especialmente cercana: soy catalán y musulmán, hijo de padres melillenses, y Melilla es mi segunda casa. Allí ya se han vivido episodios de entradas masivas, tanto por mar como a través de la valla. Sin embargo, en esta ocasión, Ceuta, ciudad hermana de Melilla, está siendo la gran damnificada.
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Las imágenes difundidas por medios y redes son impactantes: miles de personas, en su mayoría jóvenes, arriesgando su vida en el mar, incluso con bebés. A esto se suma la pasividad de las autoridades marroquíes y la sobrecarga de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no dan abasto ante una situación de esta magnitud. La Asamblea de Ceuta ha pedido auxilio por unanimidad al Gobierno central, mientras los ceutíes viven con incertidumbre.
Es necesario plantear soluciones. No se puede restar importancia a lo ocurrido: hay víctimas mortales, al menos 57 personas han fallecido ahogadas. Debemos defender con firmeza la integridad de Ceuta y Melilla como ciudades españolas y europeas, buscando el respaldo de la UE. El Gobierno debe actuar con determinación, reforzando recursos, aumentando la movilización del Ejército y valorando medidas excepcionales como aplicar en Ceuta el estado de alarma. También es imprescindible exigir explicaciones diplomáticas.
En cuanto a quienes han entrado de manera irregular, deben aplicarse los mecanismos legales vigentes de forma ordenada y conforme al derecho internacional. Resulta difícil pensar que una entrada de esta magnitud sea casual. Surgen interrogantes legítimos sobre posibles tensiones o estrategias de presión. Lo que está claro es que no podemos permanecer impasibles.
Al mismo tiempo, conviene evitar simplificaciones: muchas personas huyen de situaciones de vida difíciles, aunque también pueden ser utilizadas en dinámicas geopolíticas ajenas a sus intereses. España y Marruecos deben encontrarse como vecinos que son. En definitiva, es momento de firmeza y sentido de Estado.
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