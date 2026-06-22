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"El enfado del mar"

Desembarcan en El Hierro dos nuevos cayucos con 149 personas, entre ellas dos niños

Desembarcan en El Hierro dos nuevos cayucos con 149 personas, entre ellas dos niños

Jesús Sánchez

Jesús Sánchez

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¿Cuántas veces habrán llorado las olas del mar por nosotros frente a esos abruptos acantilados o en esas bellísimas playas de arena con las que tanto soñamos? El sonido del agua es demasiado armonioso para intuirlo como un llanto, pero algún mensaje de tristeza nos debe llegar a la orilla desde las abismales e inéditas profundidades marinas.

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La bondad en el mundo se nos muere irremediablemente. Existía una cuarta parte de ella al otro lado de los océanos, pero la hemos arruinado; hemos jugado con ella a la ruleta rusa a cambio de la avaricia y el poder. Ahora, una de las fuerzas más poderosas de la faz de la tierra siente lástima por nuestra desfachatez y nos puede ajustar las cuentas en nombre del implacable ritmo biológico de la vida.

El mar tiñe sus lágrimas del más puro azul marino por la involución de esos seres que un día salieron de sus entrañas, sin que aún se sepa si caminaban hacia la evolución o hacia la pérdida de sí mismos.

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