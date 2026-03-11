Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"No encuentro trabajo y me planteo salir a la calle a pedir dinero"
Barcelona 04/03/2024 Colas del Sepe a primera hora para reportaje sobre cita previa. Oficina de Treball OTG de la Generalitat en el carrer Sepúlveda, sin colas a la hora de abrir las oficinas. empleo trabajo paro inem ocupación FOTO de FERRAN NADEU / Ferran Nadeu / EPC
Susana Miragaya
Escribo esta carta para que se conozca la situación en que se encuentran muchos españoles, no hace falta ser de fuera para pasarlo mal, la diferencia es que a nosotros no nos ayudan. Me encuentro en paro, voy trabajando de manera irregular, vivo con mi madre, que está jubilada y cobra la pensión mínima, vivimos de alquiler, toda la pensión de mi madre se destina precisamente al alquiler, los demas gastos no tenemos forma de cubrirlos.
Estoy buscando trabajo intensivamente, el mayor reto que me encuentro es la gran cantidad de gente que se presenta a cada vacante. He intentado trabajar en la feria del móvil que se celebró en mi ciudad, en el servicio de limpieza -había 10 vacantes para 241 inscritos según la aplicación donde busqué trabajo-. Cada vez se pone más difícil, cada vez hay más gente....
Si, hemos pedido ayuda y nos la han denegado, la asistenta nos dijo que primero nos tenía que ayudar la familia, que no tengo; yo no quiero vivir de rentas, quiero trabajar. ¡Y comer! En las empresas piden requisitos imposibles que no son necesarios para el puesto de trabajo. Me he planteado salir a la calle a pedir dinero, dentro de poco lo haré, no quiero que me mantengan los demás pero no me queda otra, si supiera cantar, bailar..., cualquier cosa lo haría, pero no tengo estas cualidades.
De verdad, hay que comenzar a mirar hacia dentro y no hacia fuera.
