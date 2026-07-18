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"Hay que encontrar una solución a la congestión de la AP7"
Tráfico en la AP7 a su paso por La Roca del Vallès / ALEJANDRO GARCÍA / EFE
Manuel Gutiérrez
Se están buscando soluciones para descongestionar la AP7 y las diferentes alternativas que nos encontramos son: una viñeta; peajes tipo portugués (electrónicos, sin barrera); aumento de carriles; radares por tramo… Cada uno tiene sus adeptos y sus críticos. Todos buscan una solución a la congestión de tráfico. Una alternativa que no he escuchado y un posible remedio sería usar el recorrido de la AP7 y crear un corredor ferroviario para el transporte pesado en su mayoría.
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Un sistema donde los vehículos fueran transportados (tipo Eurotúnel) y en su destino hicieran recorridos de Km0. Anillos como máximo de 100 km. Con ello se conseguiría una disminución de la contaminación; también disminuiría el transporte pesado en tránsito; los viajes en tránsito serían más rápidos; los vehículos pesados cargarían en origen y descargarían en destino sin el inconveniente de carga y descarga de contenedores con la pérdida de tiempo que ello acarrea.
Se podrían utilizar los espacios de los antiguos peajes o habilitar otros espacios para descarga y carga de vehículos. Soluciones que pueden ser más reales o no, lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que buscar una solución a la congestión de la AP7.
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