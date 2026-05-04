"Ahora no se despide a la gente, se la deja de necesitar"

Una oficina, en una imagen de archivo. / Manu Mitru / EPC

Sergio Gómez



En 2026 no se despide a la gente: se la deja de necesitar. La inteligencia artificial no entra con ruido, entra con eficiencia. Mientras trabajas, alguien -o algo- ya lo hace mejor, más rápido y sin descanso. Administrativos, traductores, diseñadores básicos, programadores junior… No caen de golpe, se diluyen.

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El problema no es perder el empleo, es no darse cuenta de cuándo ha ocurrido. La velocidad es tal que, cuando mires atrás, ya no habrá sitio al que volver. Solo queda una opción incómoda: dejar de competir con la máquina y empezar a pensar como algo que la máquina aún no es. Porque todo lo demás, sin drama aparente, desaparece.