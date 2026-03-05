.com .cat
"Toca elegir colegio y debemos hacerlo con el corazón y la cabeza"

Barcelona 09/09/2024 Vuelta al colegio. Primer día del curso escolar con el regreso a las clase. En la foto, alumnos y alumnas de primaria en la escuela Francesc Macià, en el barrio de la Bordeta

Y empieza un momento importante, un momento decisivo que marcará el futuro de tu pequeño o pequeña: la preinscripción escolar. Has mirado siete u ocho colegios, públicos y concertados, y la verdad es que no hay un colegio perfecto, ni ideal. Siempre encontrarás alguna pega, o algún defecto, por ejemplo las instalaciones, o que no hay cocina propia...

Y tenemos un nudo en el estómago, por qué mentirnos, porque nos da pánico equivocarnos. Porque no es nuestro futuro, es el de ellos. Pero escuchadme, nos podemos equivocar, es lícito, y podría pasar. Además, está el hecho de que la elección no depende de nosotros; se realiza de forma aleatoria, ya que la asignación de la plaza en el colegio se decide mediante un sorteo.

Así que, en realidad, hacemos lo que está en nuestras manos: informarnos, visitar centros, preguntar, comparar y, finalmente, elegir con el corazón y con la cabeza. Con la información que tenemos hoy, con nuestras circunstancias y con lo que creemos que será mejor para ellos. Porque la escuela importa, claro que sí, pero no lo es todo. Lo verdaderamente decisivo seguirá siendo el acompañamiento que reciben en casa, los valores que aprendan cada día, el cariño, la curiosidad que fomentemos y la confianza que les transmitamos .

