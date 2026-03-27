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"No elegimos nacer pero sí podemos elegir irnos o seguir viviendo sin vivir"
Noelia y su madre Támara en la entrevista de Y Ahora Sonsoles / ANTENA 3
Víctor Calvo
No elegimos venir a este mundo. El deseo, el amor y el azar conspiran en la tarea. Nunca llegamos vacíos; la genética, la clase social y el medio ambiente nos ponen un marchamo que, en parte, nos condiciona. Hemos de aprender a navegar con ese barco. La vida puede ser un placer o un tormento, o las dos vertientes, según nuestras expectativas, suerte y esfuerzos.
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A veces, fatalmente, el tormento toma las riendas y la vida cae en un pozo sin fin y sin salida. Y entonces nos preguntamos: ¿Para qué llegamos a la vida? ¿Para aprovechar el regalo de la naturaleza, vivir plenamente y buscar la felicidad, o para aceptar estoicamente un destino trágico de sufrimiento inmoral e inútil? Nosotros no decidimos venir, pero es de nuestra exclusiva potestad elegir si nos vamos, o seguimos viviendo sin vivir.
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