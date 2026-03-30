"Las elecciones en EEUU apremian a Trump a no perder tiempo en Irán"

Trump vuelve a dar un ultimátum a Irán: Pónganse serios antes de que sea demasiado tarde

Enrique López de Turiso



Presumo que las demoras de Trump en su amenaza de bombardear las centrales eléctricas iraníes en tanto se aborda una supuesta negociación es una estratagema mordaz por parte del presidente. Trump no tienen ningún interés en negociar con los nuevos ayatolás. Ha tenido en sus manos el acuerdo en dos ocasiones, y los viene cerrando con guerras.

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Se trata, a mi juicio, de darle un margen de tiempo a Israel para que vaya claudicando la ofensiva sobre Irán, no sin antes generar el máximo grado de destrucción que le sea posible. Agotada la dilación, sin más objetivos militares que arrollar, “justificada” la intervención por el rechazo iraní al pacto, EEUU e Israel se aplicarán en castigar a la población durante un tiempo breve.

Pero Trump no puede permitirse mucho más, ni Israel puede prodigarse en soledad. Las elecciones de noviembre requieren sanar los desgarros presentes. No hay tiempo que perder.