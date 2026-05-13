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"Un evento patrio en mis zapatos: una Generación Z ante El Último de la Fila"
Segundo concierto de El Último de la Fila en el Estadi Olimpic. / FERRAN SENDRA
Alicia Burgos
Las canciones son mi refugio y, como muchas otras personas, los conciertos en los que puedo rezarlas a pleno pulmón son mi debilidad. Hace cuatro años llegué a Barcelona por trabajo -y con amor-, y recuerdo lo cuesta arriba que se me hizo mi primer verano, que estuvo lleno de preguntas existenciales en una ciudad desconocida. Y aunque no soy de Barcelona, yo también me morí de calor. Quizá porque era un tema que solía sonar en la radio de mi infancia, acabé creando una lista de reproducción llamada “Hace calor en Barcelona” con esos himnos que tanto anhelaba.
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Desde entonces, Barcelona ha cambiado, y yo con ella, y, sin embargo, no he parado de escucharlos. Porque cuando me dijeron "'good-bye' tan ricamente", "aprendí a ser alga en el mar de la calma". Porque me defendí cortándome el pelo y callé si no mejoraba la belleza del silencio. Porque yo también dejé mi estepa para rezar a las orillas de un mar antiguo y azul, que me conecta con la encina de mi lejano hogar. Y, sobre todo, porque entendí que juego en casa siempre que mi patria sean mis zapatos y mis manos sean mi ejército.
El pasado jueves tuve la oportunidad de armarme de valor para convertirme -quizá- en la única persona de la Generación Z (nací en el 98, paradójicamente el mismo año en que la banda se separó) cantando a pleno pulmón todos estos versos alados en el regreso de El Último de la Fila, en Montjuic. Fue tan mágico que rozó lo religioso; así que, Manolo y Quimi, gracias por haberlo hecho posible. Os prometo que iré y me multiplicaré, siempre y cuando vosotros sigáis convirtiendo el agua en vino, bendecidos por el Dios de los años bien llevados.
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