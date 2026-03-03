Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Malditos caprichos de locos aburridos"
Columnas de humo tras varios bombardeos contra la capital de Irán, Teherán, en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel (archivo) / Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA
Montse Ortega
Estás estático ante la parada de los quesos, tranquilo y esperando el turno indicado en el ticket. De repente, a un gran estruendo, de origen desconocido, le sigue el apagón total de todas las luces del primer sótano de aquella gran superficie comercial. Sin tiempo para distinguir el origen de la gravedad de lo sucedido, empiezas a notar un calor anormal que va ganando terreno.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Todavía absorto, notas en la espalda unas manos que te empujan hacia una salida de emergencia con la indicación luminosa encendida. Oyes gritos y llantos y también la voz de un salvador repitiéndote al oído que no mires atrás y que aceleres. Subes aquellas escaleras, en penumbra, acompañado de otras personas que huyen como tú hacia un destino incierto. Cuando, por fin, pisas suelo en el exterior es cuando empiezas a despertar y a descubrir tu situación y lo sucedido.
Estas líneas son un extracto de un hecho real vivido en primera persona. Y lo jodido es que puede volver a suceder, porque a algún aburrido con poder se le ocurre que cada nuevo amanecer debe seguir jugando a la guerra. Y eso sería aceptable si las bombas cayeran directamente sobre su cabeza o sobre sus propiedades, enviándolo todo al infierno, despojándolo de vida o de más.
Pero el objetivo de su juego no es ponerse él en peligro, sino salvarse a costa de perjudicar a muchos desconocidos. Malditos caprichos de locos aburridos.
Participaciones de loslectores
"El món s'està tornant boig"
Joan Soldevila Barcelona
"¡Enhorabuena, Trump! Eres un fenómeno"
Mario Nahra Sant Just Desvern
"Política actual: corrupción y hostilidad tras cinco décadas"
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
Másdebates
El debate
- Alumnos excelentes De rozar el 9 en Bachillerato a elegir una FP: "Estudio lo que me gusta y estoy mejor preparada"
- Encuesta de Freenow El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- Inversión La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
- Gestión hídrica La presencia de fósforo se enquista en el embalse del Foix y obliga a acelerar el plan de mejora
- Iniciativa del Ministerio de Ciencia España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser "embajadores del espacio" durante un año
- Herencias Impuesto de Sucesiones: la aclaración definitiva para ahorrar al heredar (sin errores ni bulos)
- Bajo "tratamiento" ¿Qué tiene Trump en el cuello?
- Principales retenciones El tráfico hoy en Barcelona por el Mobile World Congress 2026 (MWC): accidente en la ronda de Dalt y retenciones en la Litoral
- Drogas ¿Qué es la 'tina'? Así es la droga de moda en el 'chemsex'
- Certificados Meteocat ayuda en los trámites con la aseguradora en caso de daños por lluvias intensas o viento: así funciona