Columnas de humo tras varios bombardeos contra la capital de Irán, Teherán, en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel (archivo) / Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

Montse Ortega



Estás estático ante la parada de los quesos, tranquilo y esperando el turno indicado en el ticket. De repente, a un gran estruendo, de origen desconocido, le sigue el apagón total de todas las luces del primer sótano de aquella gran superficie comercial. Sin tiempo para distinguir el origen de la gravedad de lo sucedido, empiezas a notar un calor anormal que va ganando terreno.

Todavía absorto, notas en la espalda unas manos que te empujan hacia una salida de emergencia con la indicación luminosa encendida. Oyes gritos y llantos y también la voz de un salvador repitiéndote al oído que no mires atrás y que aceleres. Subes aquellas escaleras, en penumbra, acompañado de otras personas que huyen como tú hacia un destino incierto. Cuando, por fin, pisas suelo en el exterior es cuando empiezas a despertar y a descubrir tu situación y lo sucedido.

Estas líneas son un extracto de un hecho real vivido en primera persona. Y lo jodido es que puede volver a suceder, porque a algún aburrido con poder se le ocurre que cada nuevo amanecer debe seguir jugando a la guerra. Y eso sería aceptable si las bombas cayeran directamente sobre su cabeza o sobre sus propiedades, enviándolo todo al infierno, despojándolo de vida o de más.

Pero el objetivo de su juego no es ponerse él en peligro, sino salvarse a costa de perjudicar a muchos desconocidos. Malditos caprichos de locos aburridos.