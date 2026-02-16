Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"O EEUU flexibiliza sus exigencias a Irán, o vamos directos a la guerra"
L’enviat especial dels EUA, Steve Witkoff, saluda el ministre d’Exteriors d’Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, en presència de Jared Kushner. | MINISTERI D’EXTERIORS D’OMAN / AP
Jorge Ipiña
Las negociaciones para evitar la guerra en Oriente Próximo exigen a Irán que renuncie a su enriquecimiento de uranio para dotarse de armas nucleares, deshacerse de su programa de misiles balísticos, abstenerse de apoyar a sus proxis de la región y, por último, no podrá disponer de reactores nucleares para fines pacíficos; esas son las exigencias de EEUU para evitar la guerra.
Está claro que, o flexibilizan o vamos encaminados a un conflicto regional que no va a ser un mero intercambio de misiles, sino que puede desestabilizar no solo la región si la economía del orbe entero. Es por ello que, aunque el régimen persa sea cuando menos deplorable, algo se le tiene que consentir, ya que si cede a todo, estaría no solo expuesto a cualquier ataque israelí, sino a que cualquier vecino árabe con armas occidentales podría suponer una amenaza a su régimen.
Los misiles balísticos son el único motivo por el que el régimen sigue en pie, sin ellos, el descendiente del Sha o algún otro grupo rebelde se habría hecho con el control de Teherán.
