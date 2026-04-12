"EEUU quiere abandonar la OTAN, què gran noticia"

El presidente norteamericano, Donald Trump, observa al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una intervención en la cumbre de La Haya, en junio de 2025. / OTAN DPA

Mario Nahra



EEUU amenaza con abandonar la OTAN y Europa se asusta con la amenaza. Sin embargo, creo que si EEUU se retira de la OTAN y esta de disuelve sería una gran oportunidad para Europa y los riesgos que asumiríamos son aceptables. Paso a explicar las razones que avalan este desafío como una gran oportunidad. Primero, Europa sería mas independiente de EEUU y dueña de sus propias decisiones geoestratégicas. Estaríamos a salvo del chantaje sistemático de EEUU que actúa como un mafioso de barrio.

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Segundo, tendríamos la libertad de usar nuestro armamento sin necesidad de autorización de EEUU para ello. Actualmente, todos nuestros cazas americanos quedarían inutilizados con solo apretar un botón si EEUU lo considera necesario para su propia defensa. Actualmente, EEUU se está comportando como un verdadero enemigo de Europa. Tercero, Europa desarrollaría su propio armamento convencional y su tecnología asociada lo cual sería un impulso económico multiplicador que actuaría como impulsor de crecimiento en momento que la industria esta casi estancada.

Cuarto, el gasto que debería destinar cada país seria del orden del 2% de su PIB, lo cual es mucho menor que el 5% que nos exige el matón de Trump. En 10 años tendríamos una capacidad militar convencional mejor que la de Rusia (nuestro vecino enemigo). ¿Quedaríamos desprotegidos mientras nos coordinamos y desarrollamos nuestro propio sistema de defensa? Si, pero no creo que Rusia decida atacar Europa nuevamente.

Ucrania se le ha atragantado y es solo el 6% de la superficie de Europa y también el 6% de la población total de Europa. Esta sensación de desprotección sería nuestra fuerza para enfrentar el desafío. ¿Usaría Rusia su arsenal nuclear? ¡No! No tiene sentido, porque no ganaría ningún botín apetecible y tendría respuesta de Francia y el Reino Unido, que tienen su propio arsenal nuclear.

¿Que hace falta para lograr el objetivo de tener nuestro propio sistema de defensa? Coordinación y voluntad política entre todos los miembros de la UE. Es difícil, pero nos jugamos nuestra supervivencia como Unión.