"¿Quién educará a los jóvenes en valores, empatía, autoconocimiento, comunicación...?"

Alumnos de bachillerato, estudiando en la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. / Manu Mitru

Frank Fernández



Recientemente, he participado como mentor en un programa destinado a adolescentes que están cursando Bachillerato, de 16 y 17 años, y en ese acompañamiento en el que el objetivo es poder clarificar su futuro profesional y poder identificar qué estudios deben elegir al acabar sus estudios, carrera universitaria/grados, he detectado varias cosas que llaman la atención aunque seguramente no son desconocidas para padres, tutores y psicopedagogos pero siguen ocurriendo.

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Llama la atención la falta de autoestima, la poca confianza en ellos mismos, la desconexión con el "mundo real" y sobretodo la falta de comunicación con sus padres y no precisamente por las tecnologías, redes..., que hemos convertido en el problema y hemos demonizado su uso, sino por la distancia en pensamiento, empatía, gestión emocional...

También es curioso que tanto padres como sistema educativo permanezcan, en muchos casos, ajenos a esta problemática y no se tomen medidas por todas las partes. Obviamente estoy generalizando pero llevo 18 años trabajando con adolescentes y las cosas no cambian demasiado. Seguimos focalizados en estudios, carreras, que tomen decisiones a edades tempranas sin apenas haber trabajado a nivel personal.

No se conocen, no conocen sus valores, no saben gestionar sus emociones, sus cambios fisiológicos, su identidad y permanecemos inmóviles simplemente justificando por su edad o normalizando ciertos comportamientos y conductas. Tenemos datos suficientes para saber que hay fracaso escolar, abandono, problemas de salud mental, adicciones de todo tipo y seguimos con la idea de que "al colegio se va a aprender materia y no a que los eduquen".

Pero la pregunta es: si los padres no tienen tiempo y el colegio no tiene medios, ¿quién va a educar a esas generaciones en tema de valores, autoconocimiento, comunicación, empatía...? Pienso que toca reflexionar sobre todo esto y darnos cuenta de la importancia de dedicar tiempo y atención a estos temas.