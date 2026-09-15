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"Al colegio se va educado y se vuelve a casa enseñado"
Alumnes del Col·legi La Mercè de Martorell durant unes proves PISA / HELENA LÓPEZ
Francisco Portalés
Cualquier aportación en el tema de enseñanza requiere preguntarnos, de una manera simple, las cuestiones de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Estos días, el informe PISA, a pesar de la no convalidación en Catalunya, nos responde claramente a la primera cuestión. Palabras como suspenso, brecha, mediocridad, caída libre..., ponen en su lugar nuestro sistema educativo.
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Como siempre escuchamos las diferentes causas que nos han llevado hasta esta realidad: carencia de financiación, ratios inadecuadas, condiciones laborales del profesorado, demasiada burocracia, cambios excesivos en las normas... No seré yo quien ponga en entredicho estas causas, pero hay otra tanto o más importante que estas para ir hacia una buena educación y calidad de la enseñanza: recuperar los 'roles'.
En los últimos tiempos nos han llevado a identificar dos palabras que no son iguales: "enseñar" y "educar". Enseñar es comunicar a alguien una ciencia, un arte, conocimientos, habilidades, etc. mediante explicaciones. Educar es un término más genérico que el de enseñanza. Incluye, además, aspectos del comportamiento humano: hábitos personales y sociales, de cultura y civilización, y en definitiva de crecimiento humano e integración a la sociedad.
Demasiadas veces los enseñantes se encuentran en cometidos que no les corresponden en absoluto y que no son trabajados por aquellos que son responsables. El acuerdo y complicidad entre las escuelas y las familias es sin duda la mejor combinación para hacer frente al desbarajuste de los repliegues. Los padres se tienen que responsabilizar de sus funciones educadoras. La escuela tiene que enseñar mediante los profesionales , y estos tienen que tener el prestigio, reconocimiento social y económico que merecen.
Los alumnos tienen que ser conscientes de su dedicación. Las administraciones tienen que poner los medios que hagan posible la calidad. Todos juntos tenemos que trabajar con complicidad para hacer una buena crianza de estos cachorros humanos.
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