Archivo - Camareros trabajando en un bar

Ernesto López-Barajas



El pasado fin de semana fui a comer con mis padres, de 93 años, y mi hermana a un restaurante. Nos atendió un camarero que, con su forma de actuar, convirtió su trabajo en una verdadera escuela de saber estar con los demás. Servía con profesionalidad, sí, pero también con algo mucho más importante: buen humor, amabilidad, respeto por las personas mayores y una atención sincera hacia quien tenía delante.

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Sabía empatizar: no solo llevaba platos; parecía mirar a las personas de verdad. Levantaba la cabeza, miraba a los ojos y entendía cuándo alguien necesitaba una palabra amable, paciencia o simplemente sentirse visto. De él aprendí algo que hoy olvidamos con demasiada facilidad: que no hay que ir tan deprisa. Que la aceleración constante y el querer hacer mil cosas a la vez termina por alejarnos de lo esencial.

Me enseñó a priorizar las necesidades de quienes tenemos alrededor, a no perderme en la prisa ni en la obligación permanente de dar resultados o rendir cuentas. Aprendí que lo importante sigue siendo hacer las cosas con cariño, dar a nuestra gente el tiempo que necesitan, los que tenemos al lado. Pienso que para eso, lo primero es ir "despacito y con buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas", como decía Antonio Machado.

La verdadera educación no está solo en los libros, sino también en el ejemplo de esas personas sencillas que dignifican su oficio tratando de hacer la vida un poco más alegre a los demás, porque saben escuchar, mirar, hacer de su vida un don para los demás. Ojalá hubiera más gente así. El mundo sería aparentemente menos eficiente, quizá, pero mucho más humano y divertido.