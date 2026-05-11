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"Para una educación de calidad hay que empezar bajando las ratios"

Aula de educación infantil en una escuela catalana.

Aula de educación infantil en una escuela catalana. / JORDI OTIX

Ariadna Vergés

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Soy educadora y he enviado esta carta para compartir mi experiencia profesional a raíz de las últimas huelgas en el sector de la educación, huelgas que nos afectan a todos.

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Ante las huelgas en el sector de la educación, mucha gente solo se queda en la superficie del conflicto, pero los que hemos estado dentro sabemos que la situación es insostenible. He trabajado como tutora en una escuela infantil a cargo de 17 niños de tan solo 2 años, y puedo asegurar que no se puede trabajar así. Con estas ratios, no estás educando ni acompañando el crecimiento de estos niños, simplemente estás intentando sobrevivir al día y que no se hagan daño.

Es imposible proporcionar la atención y el afecto que necesita un niño de 2 años cuando tienes que gestionar a otros 16 tú sola. No es solo el cansancio físico y mental de la educadora, es que el sistema está fallando a las familias y, sobre todo, a los niños. Nos dicen que la etapa 0-3 es clave para su desarrollo, pero la realidad es que nos tienen haciendo malabares en condiciones que son un despropósito.

Si queremos una educación de calidad, debemos empezar por bajar unas ratios que ahora mismo son inasumibles. No podemos cuidar el futuro del país si no nos dejan hacer nuestro trabajo con dignidad y seguridad.

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