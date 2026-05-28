"La educación debe adaptarse a la IA fomentando el pensamiento propio"

Alumnos con tablet en una clase. / EUROPA PRESS

Íker Gil



La rápida expansión de la inteligencia artificial ha abierto un debate necesario en el ámbito educativo. Muchos estudiantes ya utilizan herramientas capaces de redactar textos, resumir contenidos o resolver ejercicios en cuestión de segundos. Ante esta situación, algunas voces proponen prohibiciones tajantes. Sin embargo, quizá la solución no pase por ignorar o perseguir una tecnología que seguirá avanzando, sino por enseñar a utilizarla de manera crítica y responsable.

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La educación siempre ha tenido que adaptarse a nuevas herramientas. Ocurrió con internet y volverá a ocurrir ahora con la inteligencia artificial. El verdadero desafío consiste en fomentar el pensamiento propio, la creatividad y la capacidad de análisis para evitar que la tecnología sustituya completamente el esfuerzo intelectual.

Más que temer el cambio, deberíamos preguntarnos si nuestro sistema educativo está preparado para afrontarlo.