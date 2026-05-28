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"La educación debe adaptarse a la IA fomentando el pensamiento propio"

Alumnos con tablet en una clase.

Alumnos con tablet en una clase. / EUROPA PRESS

Íker Gil

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La rápida expansión de la inteligencia artificial ha abierto un debate necesario en el ámbito educativo. Muchos estudiantes ya utilizan herramientas capaces de redactar textos, resumir contenidos o resolver ejercicios en cuestión de segundos. Ante esta situación, algunas voces proponen prohibiciones tajantes. Sin embargo, quizá la solución no pase por ignorar o perseguir una tecnología que seguirá avanzando, sino por enseñar a utilizarla de manera crítica y responsable.

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La educación siempre ha tenido que adaptarse a nuevas herramientas. Ocurrió con internet y volverá a ocurrir ahora con la inteligencia artificial. El verdadero desafío consiste en fomentar el pensamiento propio, la creatividad y la capacidad de análisis para evitar que la tecnología sustituya completamente el esfuerzo intelectual.

Más que temer el cambio, deberíamos preguntarnos si nuestro sistema educativo está preparado para afrontarlo.

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