"Una altra oportunitat perduda perquè pública i concertada sortíssim unides al carrer"
Barcelona 11/02/2026 Huelga de profesores educación docentes. Manifestación de la comunidad educativa que ha empezado en los Jardinets de Gràcia y ha finalizado en la Via Augusta, frente a la conselleria d’Educació Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC
Carles Plana
Aquest matí ja començaven a circular xifres sobre el seguiment de la vaga d’educació. Tot i que encara són dades provisionals, sembla clar que ha estat un èxit, malgrat que més d’un 30% de l’alumnat ha assistit a classe amb absoluta normalitat. Un fet que, un cop més, té una explicació evident: bona part d’aquest alumnat està matriculat a l’escola concertada.
És trist comprovar que, de nou, hem perdut una oportunitat. Una oportunitat perquè totes -pública i concertada- sortíssim al carrer unides a defensar el mateix. Els sindicats han tornat a convocar una vaga, però aquesta no ha estat assumida majoritàriament pels sindicats amb més presència a la concertada. És cert que no totes les escoles concertades són iguals, igual que tampoc ho són totes les públiques. Però hi ha molts punts en comú, moltes preocupacions compartides i una realitat innegable: el sistema educatiu fa aigües. Manca de recursos, excés de burocràcia, sous baixos, ràtios elevades…
D’altra banda, quan la concertada no surt al carrer s’alimenten estereotips: que no tenen motius per protestar, que el seu model viu al marge de la societat, que no pateixen les mateixes problemàtiques. Però la veritat és una altra: una part important de la concertada viu els mateixos reptes i les mateixes pressions que qualsevol centre públic.
Qui surt realment beneficiat d’aquesta separació és, precisament, el Departament d’Educació, aplicant la màxima “divideix i venceràs”. Mentre el debat sigui entre pública i concertada, per ells, millor. Quan en canvi es focalitzi en les demandes que avui feien tants docents, potser -i amb esperança- les coses començaran a canviar.
